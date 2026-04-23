L’ex calciatore ha commentato la situazione legata a Lewandowski, affermando che il polacco sarebbe ideale per il Milan. Durante un’intervista, ha spiegato le proprie considerazioni sulla compatibilità tra l’attaccante e il club rossonero, senza tralasciare dettagli specifici sul giocatore. La discussione si è concentrata sulla possibilità di un trasferimento e sulla sua collocazione nel contesto del calcio italiano.

di Francesco Spagnolo Matri ai microfoni di Dazn ha analizzato la situazione Lewandowski sottolineando come il calciatore è perfetto per il Milan. Le sue parole. Nel panorama calcistico attuale, le suggestioni di mercato non mancano mai, specialmente quando arrivano da chi il campo lo ha calcato con successo. Durante l’ultima puntata del format Matri a 4-2-3-1, la trasmissione in onda su Dazn, l’ex bomber bianconero ha lanciato una provocazione tecnica che ha subito acceso il dibattito tra i tifosi milanist i. Al centro della discussione c’è il futuro dell’attacco rossonero e la necessità di trovare un profilo che sappia unire carisma e gol pesanti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Matri non ha dubbi: «Milan o Juve? Lewandowski lo vedo perfetto per questo club. Ecco il motivo»

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