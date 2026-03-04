Verso Milan-Inter Pjanic non ha dubbi | Conoscendo Allegri crede ancora nello scudetto

Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma, Juventus e Barcellona, ha commentato la corsa allo scudetto in vista della partita tra Milan e Inter. L’ex giocatore ha detto di conoscere bene l’allenatore Allegri, ritenendo che continui ad avere fiducia nella possibilità di vincere il campionato. Le sue parole si sono concentrate sulla competizione tra le due squadre e sulla convinzione dell’allenatore di poter conquistare il titolo.

Nella settimana del derby, c'è un pensiero che rimbomba nella testa dei tifosi del Milan: una vittoria contro l'Inter riaprirebbe la lotta scudetto? Non esiste una risposta certa, 7 punti di distanza a 10 partite dal traguardo sarebbero comunque tanti, ma come dice Kakà: "Finché si può, bisogna crederci". In merito a questo dilemma si è espresso anche Miralem Pjanic. L'ex centrocampista bosniaco conosce bene Allegri: il tecnico rossonero è stato suo allenatore alla Juventus dal 2016 al 2019. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. "Conoscendo Allegri, crede ancora nello scudetto.