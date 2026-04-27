Milan Letizia | Dalle parole di Allegri sembra molto più probabile la cessione di Leao che quella di Pulisic
Francesco Letizia ha commentato le dichiarazioni di Allegri, sostenendo che da quanto si evince sembra più probabile la cessione di Leao rispetto a Pulisic. Le sue parole suggeriscono una possibile strategia di mercato del Milan, con un focus sulla possibile partenza del portoghese. La discussione si concentra sulle interpretazioni delle dichiarazioni dell’allenatore e sulle implicazioni future per la rosa.
Francesco Letizia si è espresso sul suo canale Youtube trattando vari temi di Milan-Juventus 0-0. Il giornalista di 'Sportitalia' si è soffermato in particolare sulle dichiarazioni di Allegri nel post partita, interpretandole come messaggio di mercato sulla situazione di Rafael Leao e Christian Pulisic. Di seguito, le sue parole. «Le parole di ieri di Allegri mi sembrano un quadro preciso del mercato estivo in uscita: fino a qualche settimana fa, davo per molto probabile la cessione di Pulisic e la permanenza di Leao. Da come ha parlato Max invece, a oggi mi pare molto più probabile il contrario: li ha difesi entrambi all’apparenza, è vero, ma l’ha fatto in modo molto diverso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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