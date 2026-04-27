Francesco Letizia ha commentato le dichiarazioni di Allegri, sostenendo che da quanto si evince sembra più probabile la cessione di Leao rispetto a Pulisic. Le sue parole suggeriscono una possibile strategia di mercato del Milan, con un focus sulla possibile partenza del portoghese. La discussione si concentra sulle interpretazioni delle dichiarazioni dell’allenatore e sulle implicazioni future per la rosa.

Francesco Letizia si è espresso sul suo canale Youtube trattando vari temi di Milan-Juventus 0-0. Il giornalista di 'Sportitalia' si è soffermato in particolare sulle dichiarazioni di Allegri nel post partita, interpretandole come messaggio di mercato sulla situazione di Rafael Leao e Christian Pulisic. Di seguito, le sue parole. «Le parole di ieri di Allegri mi sembrano un quadro preciso del mercato estivo in uscita: fino a qualche settimana fa, davo per molto probabile la cessione di Pulisic e la permanenza di Leao. Da come ha parlato Max invece, a oggi mi pare molto più probabile il contrario: li ha difesi entrambi all’apparenza, è vero, ma l’ha fatto in modo molto diverso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Letizia: “Dalle parole di Allegri sembra molto più probabile la cessione di Leao che quella di Pulisic”

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