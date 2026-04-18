Nella sfida tra Verona e Milan, l'allenatore rossonero potrebbe optare per una formazione diversa rispetto alle precedenti, con una possibile modifica nel modulo di gioco. Si segnala l'eventuale inserimento del duo formato da Leao e Pulisic in attacco. Inoltre, ci sono novità in campo a livello di centrocampo, che potrebbero influenzare la strategia di squadra per l'incontro.

Il Milan è pronto a tornare in campo alla ricerca della vittoria contro il Verona. Per Massimiliano Allegri tutti a disposizione con il recente rientro in gruppo di Matteo Gabbia (che ha parlato così dell'allenatore rossonero). Quale squadra potrebbe schierare in campo dal primo minuto? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' sicuro il ritorno al 3-5-2 dopo il tentativo fallito con il 4-3-3 contro l'Udinese. In difesa pronto il rientro di Gabbia da titolare, con Tomori a destra e Pavlovic a sinistra per proteggere la porta di Maignan. A centrocampo torna Fofana al posto di Ricci, con Rabiot e Modric a completare il reparto rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, probabile formazione: Allegri lancia il duo Leao-Pulisic, c’è una novità a centrocampo

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