Il nome di Goncalo Ramos torna a circolare nel mercato della Juventus, che continua a valutare diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Secondo alcune fonti, il portoghese potrebbe essere un obiettivo concreto, con una possibile formula di trasferimento in prestito qualora il Paris Saint-Germain decidesse di cedere il giocatore temporaneamente. La trattativa resta in fase di valutazione e non ci sono ancora ufficialità.

di Francesco Spagnolo Goncalo Ramos Juventus, il portoghese rappresenta una soluzione importante per l’attacco soprattutto se il PSG dovesse aprire al prestito. Il mercato della Vecchia Signora entra nel vivo e, con l’avvicinarsi della sessione estiva, la dirigenza bianconera punta i riflettori su Parigi. Al centro delle strategie della Vecchia Signora c’è un nome che stuzzica la fantasia dei tifosi e risponde alle esigenze tattiche della squadra: l’operazione Goncalo Ramos alla Juventus sta prendendo quota come una delle soluzioni più intriganti per il restyling dell’attacco. Il centravanti portoghese sta vivendo una stagione complessa sotto la Tour Eiffel.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goncalo Ramos Juventus, il portoghese resta una pista per l’attacco: spunta anche la formula per il trasferimento. Le novità

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