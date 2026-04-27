Nel post-partita di Milan, si sono fatte notare le condizioni di Luka Modric, che ha dovuto abbandonare il campo durante la partita contro la Juventus a seguito di un duro scontro di gioco. Le prime valutazioni indicano un possibile infortunio, ma non sono ancora stati diffusi dettagli ufficiali sulle sue condizioni o sulla gravità dell’incidente. La sua uscita ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Nel post-partita di AC Milan emergono aggiornamenti importanti sulle condizioni di Luka Modri?, costretto a lasciare il campo durante la sfida contro la Juventus dopo un duro scontro di gioco. Il centrocampista croato è stato coinvolto in un contatto fortuito a centrocampo con Manuel Locatelli, un episodio avvenuto nel finale di gara che ha subito destato preoccupazione nello staff rossonero. Modri? è rimasto a terra dopo il colpo ed è stato assistito dallo staff medico prima di abbandonare il terreno di gioco, visibilmente dolorante e con una borsa del ghiaccio applicata sul volto. Gli esami effettuati nelle ore successive hanno confermato un infortunio significativo al volto, con particolare interessamento dello zigomo sinistro.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: le condizioni di Modric

Modric resta al Milan Le tre condizioni per il rinnovo

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