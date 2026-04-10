Luka Modric sarebbe sempre più vicino a confermare il suo trasferimento al Milan per un altro anno. Le trattative tra il centrocampista croato e il club meneghino sono in corso, con alcune condizioni ancora da definire. Le voci di mercato sul suo futuro continuano a circolare, mentre le parti lavorano per arrivare a un accordo finale. La situazione resta sotto monitoraggio da parte degli addetti ai lavori.

"Dico solo una cosa. Tutti i campioni che ho allenato li ho nel cuore. Le domande su di loro mi emozionano sempre. Vedere il gesto tecnico è emozionante. Senza quello non si gioca a calcio", parole ancora una volta al miele quelle dette da Massimiliano Allegri in conferenza stampa su Luka Modric. Il centrocampista del Milan non ha ancora sciolto i dubbi riguardo cosa fare nel prossimo futuro. Secondo quanto scritto oggi sul sito de 'La Repubblica' Modric sarebbe sempre più convinto di giocare un altro anno con il Milan. Ricordiamo che il croato ha una opzione nel suo contratto e la decisione spetterà solo a lui (qui la nostra anticipazione a riguardo). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric sempre più vicino a dire si al Milan. Ecco le tre condizioni

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Milan, ottimismo per il rinnovo di Modric: le condizioni del numero 14 per la permanenza - facebook.com facebook