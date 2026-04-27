Nella serata del 26 aprile 2026, Milan e Juventus si sono affrontate allo stadio San Siro in una partita valida per la Serie A. Le due squadre cercano di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, obiettivo che rappresenta il minimo sindacale per entrambe. Durante l’incontro sono stati registrati numeri che si inseriscono in un contesto storico della competizione, evidenziando alcune statistiche particolarmente negative per le due formazioni.

Nella serata di ieri, 26 aprile 2026, Milan e Juventus hanno giocato allo stadio San Siro per avvicinarsi all’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League. Il risultato finale ha sancito uno 0-0 che conferma una tradizione recente tra le due squadre: l’incapacità di regalare una partita ricca di emozioni. Tuttavia, non mancano spunti interessanti di cui parlare, a partire dai dati statistici che ribadiscono una sterilità che ha toccato picchi storici. I numeri negativi della sfida. Ormai da tempo, i numeri che accompagnano questa sfida sono negativi, considerando la caratura storica tra le due compagini. Negli ultimi nove incontri di campionato, Milan e Juventus hanno segnato appena 6 gol totali, con una media di 0.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Milan-Juventus, numeri horror: c’è un dato storico in Serie A

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