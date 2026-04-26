Milan-Juventus il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro si sta svolgendo la partita tra Milan e Juventus, valida per la 34ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita ha richiamato un grande pubblico, con numerosi spettatori presenti sugli spalti. L'incontro vede coinvolti due tra i club più noti del campionato italiano e si svolge in un’atmosfera di alta partecipazione. La partita prosegue con una buona affluenza di tifosi e appassionati.

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, sulla scia dell'ottima stagione del Diavolo, ha fornito una gran bella risposta. Ma come d'altronde fa sempre quando in campo scendono gli undici ragazzi con la maglia rossonera. Ma quante persone sono accorse per tifare il loro amato Milan? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono ben 75.681 gli spettatori presenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Allegri contro i bianconeri di Spalletti. La prossima partita casalinga del Diavolo sarà Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata di campionato, in calendario per domenica 10 maggio alle ore 20:45, sempre a 'San Siro'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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