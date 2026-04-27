La partita tra Milan e Juventus si è conclusa con un pareggio 0-0, replicando il risultato già ottenuto nel girone d’andata. Durante i 90 minuti, entrambe le squadre hanno mostrato poca concretezza in attacco, senza riuscire a creare occasioni da rete significative. La partita si è caratterizzata per l’equilibrio in campo, senza che nessuna delle due formazioni riuscisse a prevalere sull’altra.

Come già successo nel girone d’andata, la sfida tra Milan e Juventus si è conclusa sullo 0-0, al termine di 90 minuti poveri di occasioni da rete, senza che nessuna delle due squadre abbia dominato sull’altra. I bianconeri perdono dunque l’occasione di azzannare il Diavolo, raggiungendolo a pari punti al terzo posto, e mantengono un distacco di tre punti sulle due inseguitrici Como e Roma, entrambe uscite vittoriose dalle gare del weekend di Serie A. David di sacrificio, Conceicao brillante e una solida difesa. Nel derby tutto toscano tra le squadre allenate da Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti a regnare sovrano è l’equilibrio, nonostante la Juventus, soprattutto nel secondo tempo, abbia maggiormente provato a vincere la partita.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Milan-Juventus nel segno dell’equilibrio: uno 0-0 che piace a Como e Roma

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