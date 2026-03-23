Rivoluzione nel calcio | Milan a caccia di Inter Juventus in crisi Como e Roma da sfruttare

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Gazzetta dello Sport riporta un intenso incontro tra Milan e Torino, dove i Rossoneri hanno trionfato con un punteggio di 3-2, riuscendo così a restare in corsa per il titolo. Milan si trova ora a meno cinque punti dalla vetta, dimostrando una determinazione sorprendente, specialmente dopo una performance di alto livello da parte di giocatori come Rabiot e Vlasic. Allegri ha dichiarato che si trattano di “tre punti speciali”, sottolineando l’importanza di ogni singolo match in questo finale di stagione. L’incontro ha visto il Milan dominare per lunghi tratti, ma il Toro non è mai stato completamente fuori gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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