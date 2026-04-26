Dopo la partita tra Milan e Juventus disputata allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, Pierre Kalulu ha commentato l’incontro ritenendo che ci sia stato un grande equilibrio tra le due squadre. Ha inoltre sottolineato che la Juventus è forte nelle ripartenze. Le dichiarazioni sono state rilasciate a ‘DAZN’ al termine del match, valido per la 34ª giornata della Serie A 2025-2026.

Cosa è mancato per vincere? "C'è stato grande equilibrio. Sappiamo che loro sono forti in ripartenza. Sono deluso per non essere riuscito a fare assist, lo tengo per la prossima partita". Sul giocare contro una squadra come il Milan: "E' una squadra che ti dà la sensazione di difendersi, ma poi con gente come Leao, Pulisic e Rabiot possono ribaltare l'azione". Sullo spingersi in avanti: "Mi diverto tanto a giocare così. Quando si gioca per attaccare è più bello. Mi piace giocare così, è divertente".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Kalulu post Milan-Juventus: “C’è stato grande equilibrio. Sappiamo che sono forti in ripartenza”

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