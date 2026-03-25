I tifosi alzano la voce Il calcio è della gente Lo vogliamo accessibile più giusto e popolare

I tifosi si sono fatti sentire, chiedendo che il calcio sia più accessibile, giusto e popolare. La loro protesta si è intensificata dopo alcuni divieti alle trasferte, che hanno alimentato il malcontento. La richiesta di maggiore partecipazione e di un calcio più aperto si è diffusa tra i sostenitori, portando a un aumento delle voci di dissenso.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso pochi giorni fa: non bastavano i divieti per le trasferte e i costi esagerati dei tagliandi nei settori riservati ai ’tifosi ospiti’, nuove polemiche e malumori si sono aggiunti in particolar modo fra il popolo rossonero a causa dei prezzi dei biglietti (per le due curve, il prezzo riservato agli abbonati è di 99 euro, che poi sarà destinato a salire a quasi 120 nella seconda fase di vendita) per la partita Milan-Juventus in programma il prossimo 28 aprile. I supporter di tutta Italia sono in rivolta e alzano la voce. Di più: lanciano una vera e propria petizione nazionale per chiedere "un calcio più accessibile e vicino ai tifosi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I tifosi alzano la voce. "Il calcio è della gente. Lo vogliamo accessibile più giusto e popolare» Articoli correlati Stadio in condizioni critiche da anni, con l'incognita sull'agibilità: i tifosi alzano la voceMESAGNE - Alle criticità interne si sommano quelle esterne: strade di accesso e parcheggi dissestati, buche profonde e pozzanghere persistenti anche... Leggi anche: Napoli-Lecce, la petizione delle Curve: «Per un calcio giusto e popolare» Altri aggiornamenti su tifosi alzano Temi più discussi: Caos Ternana, i tifosi alzano la voce; Lazio, nuovo caos: la società toglie un inno dall’Olimpico, i tifosi contestano; Rimini alza la Coppa davanti al suo popolo. Verona battuta in un Flaminio bollente; Beltrame si scusa con i tifosi dopo la pesante sconfitta contro la Luparense: Abbiamo giocato male, serve voltare subito pagina. I tifosi alzano la voce. Il calcio è della gente. Lo vogliamo accessibile più giusto e popolare»Oltre 150 piazze di tutta Italia lanciano una petizione per riprendersi il pallone. Fra le richieste, calendari più compatibili con gli impegni lavorativi dei supporter. Uno dei punti più discussi rig ... sport.quotidiano.net Lazio, il New York Times sulla protesta contro Lotito: Tifosi da OscarIl New York Times parla della protesta dei tifosi della Lazio. L'articolo di James Horncastle ha ripercorso la contestazione contro il presidente Lotito del popolo ... lalaziosiamonoi.it Le Blues reagiscono allo svantaggio, alzano il ritmo nella ripresa e conquistano una vittoria fondamentale davanti ai propri tifosi. - facebook.com facebook La Lazio è nel cuore di una tempesta perfetta, con i tifosi biancocelesti che alzano la voce contro la dirigenza e un futuro incerto all’orizzonte. Leggi articolo completo x.com