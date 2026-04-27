Massimo Ambrosini commenta il pareggio senza reti tra Milan e Juventus, sottolineando come la partita sia stata caratterizzata da molta attenzione e poche occasioni da gol. L’ex calciatore ha osservato che le due squadre hanno mostrato una certa prudenza sul campo, limitando le possibilità di segnare. Successivamente, ha espresso una sua opinione su Lewandowski, senza specificare ulteriori dettagli sulla sua valutazione.

Il match disputato allo stadio San Siro tra Milan e Juventus, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 20252026 si è concluso 0-0. Allegri e Spalletti non si fanno male in una partita che ha lasciato spazio a ben poche emozioni, come sottolineato da numerosi quotidiani sportivi. Uno dei temi al centro del dibattito resta il gioco proposto dal tecnico rossonero, spesso ritenuto troppo difensivista e speculativo, ma innegabilmente anche uno degli elementi che ha fatto le fortune del Diavolo in questa stagione. Al termine della sfida, si è espresso anche Massimo Ambrosini. L'ex centrocampista rossonero (1995-2013) ha sottolineato il basso tasso di spettacolo della gara e la soddisfazione dei due allenatori per il pareggio ottenuto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, Ambrosini: “Partita brutta dominata dall’attenzione”, poi l’opinione su Lewandowski

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