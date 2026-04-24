Milan e Juventus si affrontano in due partite che vedono protagonisti Lewandowski e Vlahovic. Un tempo le due squadre dominavano il calcio italiano, condividendo successi e rivalità. Oggi, invece, si sfidano nuovamente in incontri che attirano l’attenzione dei tifosi, con focus sui duelli tra gli attaccanti e le strategie adottate da entrambe le compagini. Le gare si svolgono in un clima di attesa e curiosità, senza pregiudizi o supposizioni.

Una volta Milan e Juventus formavano la Sacra Alleanza del calcio italiano. Avevano molta voce in capitolo nel Palazzo del pallone, lottavano ogni anno per lo scudetto fino a sfidarsi in una finale europea e primeggiavano anche nelle trattative di mercato dove raramente si pestavano i piedi quando decidevano di comprare un fuoriclasse spendendo decine di milioni. Oggi la situazione è cambiata. Tantissimo. Domenica sera giocheranno a San Siro un match dove l’importante sarà non perdere per “blindare“ il posto in Champions League, ma in questi giorni le strade di rossoneri e bianconeri s’incrociano pure sulla via degli affari. Soprattutto quelli ’low cost’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan e Juventus, la partita è doppia ’Derby’ su Lewandowski e Vlahovic

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