Dopo il pareggio a reti inviolate tra Milan e Juventus, il tecnico dei rossoneri ha analizzato la partita e le prestazioni dei giocatori. Ha sottolineato come il portoghese non abbia ancora trovato una stabilità nelle sue prestazioni, mentre il trequartista statunitense si trovi in difficoltà a causa dell’assenza di un attaccante centrale nella squadra. Allegri ha parlato al termine dell’incontro disputato ieri sera allo stadio di San Siro.

Milan-Juventus, big match della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera a 'San Siro', è terminato 0-0: un punto a testa, per Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, nella corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Diavolo mantiene il vantaggio di 3 punti sulla 'Vecchia Signora' e tiene a distanza di 6 punti le quinte in classifica, Como e Roma. Al termine di Milan-Juventus, Allegri - che con 27 gol subiti ha la difesa migliore del campionato di Serie A - ha parlato del match. Si è trattato anche del terzo incontro negli ultimi quattro dove il suo Milan non è riuscito a trovare la via del gol.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, Allegri sincero: “Leao non ha continuità, Pulisic patisce l’assenza di un centravanti”

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Milan-Juventus, Allegri: "Risultato giusto, più vicini all'obiettivo: ci mancano 6 punti" #SkySport #SkySerieA x.com