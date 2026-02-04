Dopo la partita contro il Bologna, Allegri ha aggiornato i tifosi sulle condizioni di Leao, che ha riposato ieri sera. L’allenatore del Milan ha detto che farà di tutto per averlo in campo a Pisa, insieme a Pulisic, per la prossima sfida.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla scelta dei giocatori giusti per la partita: "Ho scelto quelli che stavano in piedi (ride, n.d.r.): Rafael Leão non stava benissimo e fortunatamente ho avuto l'occasione per farlo riposare, così almeno in questi 10 giorni si curerà. Così come Christian Pulisic, per cercare di averli al meglio a Pisa o nel prossimo scorcio di stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Fortunatamente Leao ha riposato. Cercherò di riaverlo a Pisa con Pulisic”

Approfondimenti su Leao Pulisic

In occasione di Milan-Genoa, Massimiliano Allegri potrebbe schierare nuovamente la coppia offensiva formata da Leao e Pulisic, considerando le ultime scelte tattiche.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Leao Pulisic

Argomenti discussi: Milan, Allegri in conferenza stampa: Saelemaekers out, Pulisic ha la bolsite. Leao sarà a disposizione nonostante il problema al pube; Milan, Allegri: Vicino il rientro di Gimenez. Su Fullkrug: Quel dito prima o poi si rincollerà; Allegri sul mercato: Dobbiamo concentrarci su chi abbiamo; Milan: Allegri aggiorna sulle condizioni di Saelemaekers, Leao pronto e Pulisic in dubbio.

Allegri a SportMediaset: Fortunatamente Leao ha riposato. Cerchiamo di averlo a Pisa con PulisicAl termine della vittoria netta e convincente in casa del Bologna per 0-3, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in zona mista ai microfoni dei ... milannews.it

Allegri: Ho messo quelli che stavano in piedi. Conte? Io dispiaciuto di non giocare la ChampionsMassimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, commentando così le scelte azzeccate dopo il 3-0 al. tuttomercatoweb.com

Milan - Genoa 1-1 Leao ENNESIMO INCIAMPO CON LE "PICCOLE" Solita partita primo tempo brutto...secondo buono...con la differenza che nel primo tempo eri sotto! Lenti macchinosi,con qualche giocatore non in forma,saele e Leao si tutti impacciati e mezz - facebook.com facebook