Milan-Juventus 0-0 | i rivali dell’UCL giocano un pareggio poco entusiasmante

Milan e Juventus si sono affrontate a San Siro in una partita terminata con il risultato di 0-0. Entrambe le squadre hanno cercato occasioni per sbloccare il punteggio, ma senza riuscirci. La sfida, valida per una competizione europea, si è conclusa senza reti e senza grandi emozioni, lasciando le due formazioni a mani vuote in termini di punti. Questa partita rappresenta un momento di stallo nella corsa alle prossime fasi della competizione.

2026-04-26 22:47:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Milan e Juventus perdono l’occasione di fare un grande passo avanti verso la qualificazione alla Champions League pareggiando 0-0 a San Siro. Il Milan è stato scavalcato al secondo posto nella classifica di Serie A dal Napoli venerdì quando gli uomini di Antonio Conte hanno battuto la Cremonese 4-0. E non sono riusciti a riconquistare quella posizione perché sono stati lasciati ad accontentarsi di una situazione di stallo che significa che sono sei punti di vantaggio su Como e Roma, quinta e sesta, a quattro partite dalla fine.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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