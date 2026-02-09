Juve Lazio Marco Baridon a caldissimo | Felici nella pressione ecco lo switch mentale che deve fare questa squadra – VIDEO

La Juventus affronta la Lazio in una partita che si fa sempre più calda. Marco Baridon, nel suo commento, sottolinea come i bianconeri siano felici sotto pressione e spiega che devono cambiare mentalità per migliorare. Ha detto che la squadra deve fare uno switch, passare da un modo di pensare a un altro, per ottenere risultati migliori. La partita è molto attesa e i tifosi sono curiosi di vedere come reagirà la squadra.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.