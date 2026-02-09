Juve Lazio Marco Baridon a caldissimo | Felici nella pressione ecco lo switch mentale che deve fare questa squadra – VIDEO
La Juventus affronta la Lazio in una partita che si fa sempre più calda. Marco Baridon, nel suo commento, sottolinea come i bianconeri siano felici sotto pressione e spiega che devono cambiare mentalità per migliorare. Ha detto che la squadra deve fare uno switch, passare da un modo di pensare a un altro, per ottenere risultati migliori. La partita è molto attesa e i tifosi sono curiosi di vedere come reagirà la squadra.
Juve Lazio, Marco Baridon a caldissimo: «Felici nella pressione, ecco lo switch mentale che deve fare questa squadra». L’analisi. Durante l’ultimo appuntamento con “A caldissimo” sui canali social di , il giornalista Marco Baridon ha offerto un’analisi profonda del pareggio tra Juventus e Lazio, focalizzandosi non solo sugli aspetti tattici, ma soprattutto sulla tenuta psicologica del gruppo bianconero. Secondo Baridon, la chiave per il futuro della stagione risiede in una specifica riflessione post-gara di Luciano Spalletti. Il tecnico ha tracciato la rotta per quello che deve essere il definitivo switch mentale della squadra: la capacità di mantenere lucidità e serenità nelle scelte tecniche anche nei momenti di massima pressione o quando il risultato è sfavorevole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
