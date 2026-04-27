Milan-Juve attacchi bocciati | lo 0-0 delude San Siro

Il confronto tra Milan e Juventus a San Siro si è concluso con il risultato di 0-0. La partita è durata 90 minuti senza reti segnate, suscitando reazioni di delusione tra i tifosi presenti allo stadio. Durante l'incontro, sono stati uditi alcuni fischi dal pubblico, mentre le occasioni da gol sono risultate poche e poco incisive. La sfida non ha prodotto le emozioni attese e ha lasciato i due club senza punti.

Il grande classico di San Siro tra Milan e Juventus si chiude senza reti e tra i timidi fischi del pubblico, deluso da una sfida che avrebbe dovuto accendere la volata europea e che ha invece offerto ben poche emozioni. Secondo quanto analizzato dal Corriere della Sera, la partita è stata lo specchio di un “andamento lento” che ha coinvolto entrambe le formazioni, incapaci di scardinare l’equilibrio tattico imposto dai due allenatori. A finire sul banco degli imputati sono stati soprattutto gli attaccanti, indicati unanimemente come i peggiori in campo per la scarsa capacità di incidere e di finalizzare la manovra. Il verdetto del campo, uno...🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan-Juve, attacchi bocciati: lo 0-0 delude San Siro Notizie correlate Milan Juve 0-0 LIVE: che ritmo a San Siro!di Andrea BargioneMilan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Milan Juve 0-0 LIVE: inizia la ripresa a San Siro!di Andrea BargioneMilan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Aggiornamenti e dibattiti Milan, attacco bocciato: l’agente del nuovo bomber ieri a San SiroLe ultimissime notizie relative al calciomercato rossonero: il Diavolo accelera per mettere le mani sul centravanti La qualificazione alla prossima Champions League è ormai ad un passo. Servono due vi ... milanlive.it Diretta Milan Juventus streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 34^ giornata di Serie A.Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net