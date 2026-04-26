Milan Juve 0-0 LIVE | inizia la ripresa a San Siro!

Alle 21:00 si è riaperto il secondo tempo del match tra Milan e Juventus, disputato allo stadio di San Siro. La partita, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526, si è conclusa con il risultato di 0-0. Prima dell’intervallo, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, e le formazioni sono rientrate in campo per la ripresa.

di Andrea Bargione Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. Inizia il secondo tempo Fine primo tempo 46? CONCEICAO PERICOLOSO! – Il portoghese è l’uomo più pericoloso dei bianconeri in questo primo tempo: altra parata di Maignan. 1? di recupero 42? MILAN PERICOLOSO! – Rossoneri che ci provano con Pavlovic e Modric: resiste la difesa della Juventus.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve 0-0 LIVE: inizia la ripresa a San Siro! INTER MILAN 0-1 BASTONI #perte #adani #calcio #italia #neiperte #news Notizie correlate Milan Juve 0-0 LIVE: che ritmo a San Siro!di Andrea BargioneMilan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Galatasaray Juve 1-2 LIVE: inizia la ripresa!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Diretta Milan Juventus streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 34^ giornata di Serie A.Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net Milan-Juventus 0-0 - Il Var annulla il gol di Thuram36' CLAMOROSO, IL VAR ANNULLA IL GOL - Il check della sala Var annulla il gol, si rimane sullo 0-0. 35' GOOOOOOOOOOOOOL DI THURAM - La Juve passa in vantaggio alla prima vera occasione da gol ... tuttojuve.com Eleonora Incardona show, San Siro infiammato: ecco lady Ricci prima di Milan-Juve https://l1nq.com/j1vgxhj - facebook.com facebook #MilanJuve diretta: segui la sfida di oggi tra #Allegri e #Spalletti x.com