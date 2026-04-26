Milan Juve 0-0 LIVE | che ritmo a San Siro!

Nella partita tra Milan e Juventus, terminata 0-0, i due team si sono affrontati a San Siro con un ritmo intenso. Si tratta della 34ª giornata del campionato di Serie A 202526. La cronaca della sfida, con dettagli sulla moviola e il tabellino, è stata aggiornata in tempo reale. Il match ha visto diverse occasioni da entrambe le parti, senza però trovare il gol.

di Andrea Bargione Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. 14? LOCATELLI CHIUDE PULISIC – Bella avanzata dell’attaccante rossonero sulla destra, supera Kelly ma Locatelli dice no! 12? MODRIC CI PROVA, KALULU DICE NO! – Bella giocata di Modric verso l’area di rigore: chiude Kalulu che legge bene la possibile giocata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve 0-0 LIVE: che ritmo a San Siro! MILAN ROMA 1-0 || RAFA LEAO ACCENDE MAIGNAN PARA!!! Notizie correlate Leggi anche: Juve travolge il Milan: quel 6-1 a San Siro che cambiò la storia Milan Juve LIVE: l’avvicinamento al match di San Siro, le scelte di Spallettidi Marco BaridonMilan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Milan-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Allegri e Spalletti si sfidano a San SiroLa diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Diretta | Milan Juventus (risultato 0-0) streaming video tv: inizia il big match! (Serie A, 26 aprile 2026)Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net Milan-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale - facebook.com facebook #MilanJuve diretta: segui la sfida di oggi tra #Allegri e #Spalletti x.com