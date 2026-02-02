Parma Juve 1-4 | serenità e convinzione Perché il gioco regge anche senza Yildiz | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi

La Juventus ha vinto 4-1 a Parma, dimostrando di avere fiducia nel suo gioco anche senza Yildiz. La squadra ha mostrato sicurezza e convinzione, mantenendo il controllo del match dall’inizio alla fine. I bianconeri hanno trovato il gol con facilità e hanno gestito bene il risultato, lasciando poche speranze ai padroni di casa. Dopo questa vittoria, la Juve si presenta forte e determinata, pronta a continuare la corsa in campionato.

Parma Juve 1-4: serenità e convinzione. Perché il gioco "regge" anche senza Yildiz La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi. La Juventus vince e domina a Parma. Nel match del Tardini di ieri sera, la Vecchia Signora si è imposta con un netto 4-1, ottenendo altri tre punti fondamentali per la classifica e convincendo ancora con un'altra prestazione importante. GUARDA PUNTATA IN VIDEO Della sfida domenicale ha parlato come di consueto Paolo Rossi, nel solito appuntamento con La Juve a freddo sul canale YouTube di . Il giornalista ha fatto il punto sulla gran prova della compagine torinese, apparsa serena e convinta, e che soprattutto è riuscita ad esprimere un bel gioco nonostante il ko di Yildiz, uscito dal campo al termine della prima frazione di gioco a causa di un problema fisico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juve 1-4: serenità e convinzione. Perché il gioco "regge" anche senza Yildiz | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi

