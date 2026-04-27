Camarda è tornato a giocare in campo con il suo club in prestito, mentre Comotto ha mantenuto il ruolo da titolare durante la partita. Terracciano ha invece vissuto una serata difficile, subendo più gol rispetto alle sue abituali prestazioni nella sfida contro la Cremonese. La partita ha visto diverse rotazioni e situazioni specifiche per i portieri coinvolti.

Tanti i giocatori del Milan in prestito per l'Italia e l'Europa che si apprestano a finire la loro stagione. Ricordiamo che Cissé, in prestito al Catanzaro, ha finito la stagione per un grave infortunio. Ecco gli aggiornamenti dopo il week end della 34^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). Tra i difensori, resta soltanto Filippo Terracciano, che il Milan ha prestato alla Cremonese con la formula dell'obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro in caso di salvezza. Nell'ultimo turno è stato confermato titolare come terzino destro contro il Napoli, ma la sua partita è tutt'altro che memorabile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan in prestito: Camarda è tornato in campo. Comotto punto fermo e weekend horror per Terracciano

CAMARDA TORNA SUBITO AL MILAN ! ECCO LA SUPER NEWS

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