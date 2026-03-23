Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato, ma ricordiamo ancora quella dell'estate scorsa: cessioni, arrivi e giocatori mandati in prestito dal Milan. Sono al momento 10 i giocatori in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Da non considerare Jimenez e Pobega già ufficialmente riscattati da Bournemouth e Bologna e quindi non più di proprietà del Milan. Togliamo anche dall'elenco il giovane Cissé che purtroppo ha finito la stagione dopo un brutto infortunio con il Catanzaro. Come stanno andando in questa stagione? Con quali formule sono andati via? Andiamo a vederlo dopo il week end della 30^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan in prestito: Bennacer torna dall’infortunio. Comotto sempre titolare

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