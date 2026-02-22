Allarme Rabiot Allegri in ansia | le ultime in casa Milan

Adrien Rabiot ha subito un infortunio durante l’allenamento, causando preoccupazione tra i membri dello staff tecnico e i tifosi del Milan. La lesione, confermata da esami recenti, potrebbe influenzare la sua disponibilità per le prossime partite. I medici stanno monitorando attentamente le condizioni del centrocampista francese, mentre il tecnico Allegri valuta le alternative in vista delle sfide imminenti. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Aggiornamenti importantissimi in casa Milan: Allegri e i tifosi rossoneri sono in apprensione per Adrien Rabiot. Domani pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan ospita il Parma in una delle gare più attese della 26esima giornata di Serie A. I rossoneri devono assolutamente vincere dopo il pari interno contro il Como per tenere accese le ultime speranze scudetto, ma occhio al club gialloblu che quest'anno ha già dimostrato di poter creare problemi a tutti. Rabiot AnsaFoto) – Calciomercato.it Massimiliano Allegri recupera dopo la squalifica Adrien Rabiot, al momento sicuramente l'elemento più prezioso della rosa rossonera, ma c'è una notizia che tiene col fiato sospeso i sostenitori del Diavolo.