Il Milan sta pianificando diverse operazioni di mercato in vista della prossima stagione. Tra i nomi accostati al club ci sono il difensore Cambiaso e l’attaccante Kolo Muani, entrambi al centro delle trattative. La società ha in programma tra i quattro e i sei acquisti, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in tutti i reparti e migliorare le possibilità di successo nella prossima stagione.

'Il Giorno' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in casa Milan in vista della sessione estiva di calciomercato. Sembra che il Diavolo acquisterà almeno quattro rinforzi di qualità (forse addirittura sei), con un occhio di riguardo all'attacco, dove, la priorità, sarà reperire quel bomber che tanto è mancato in questa stagione. E probabilmente anche un suo vice. La cronologia degli eventi: prima il Milan dovrà qualificarsi aritmeticamente alla prossima edizione della Champions League. Quindi, sarà definito il budget da mettere a disposizione del direttore sportivo Igli Tare: presumibilmente, 50 milioni di euro, ai quali andrà aggiunto il ricavato delle cessioni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, sei colpi per Allegri: si parla di Cambiaso, spunta Kolo Muani

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