Dopo la partita di ieri, l’allenatore del Milan Futuro ha commentato l’andamento della gara. Ha detto che la squadra nel complesso ha giocato bene, ma ha anche sottolineato la necessità di migliorare alcuni aspetti. Le sue parole sono arrivate al termine di un incontro che ha visto i giocatori impegnati in diverse fasi di gioco, con alcuni momenti positivi e altri da rivedere.

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine del match contro il Brusaporto in trasferta, vinto poi dai rossoneri per 0-4. L'allenatore ed ex calciatore rossonero ha voluto commentare la prestazione dei suoi giovani ragazzi, soffermandosi in particolare sul secondo tempo. Ecco, di seguito, le sue parole: «Abbiamo fatto molto meglio il secondo tempo quello che non abbiamo fatto nel primo tempo. Abbiamo fatto sicuramente un’ottima partita in generale. Primo tempo fatto molto bene come il secondo, con la differenza che nel primo abbiamo peccato di cinismo sottoporta. Avremmo potuto fare 5-6 gol e non li abbiamo fatti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo un’ottima partita in generale, ma dobbiamo migliorare”

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