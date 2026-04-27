A Castellanza, la squadra di Milan Futuro ha svolto un blitz che potrebbe influenzare i prossimi incontri di playoff. Dopo aver subito una sconfitta nella partita precedente, il team ha ottenuto una vittoria che cambia il risultato della classifica. L’evento si è svolto nel corso di un match importante, con il risultato che potrebbe avere ripercussioni sulle prossime sfide del campionato.

Dopo il passo falso di settimana scorsa, il Milan Futuro era chiamato a tornare alla vittoria e così è stato. I ragazzi di mister Oddo superano in trasferta la Castellanzese e mettono in saccoccia tre punti fondamentali per mantenersi in zona playoff. Questi ultimi, come sappiamo, non mettono in palio la promozione in serie C ma garantiscono – qualora vinti – un diritto di precedenza in caso di ripescaggi dalla categoria superiore. Poco importa che il Milan Futuro, essendo una seconda squadra, lo ha già da regolamento: l’ obiettivo in casa rossonera rimane qualificarsi e fare bella figura, anche per dare un senso alla stagione. La cronaca del primo tempo.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, a Castellanza un blitz che sa di playoff

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