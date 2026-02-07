Castellanza – Taglio del nastro per la nuova casa dell’acqua in via Moncucco a Castellanza

Castellanza ha aperto ufficialmente la sua nuova casa dell’acqua in via Moncucco. La cerimonia di inaugurazione si è svolta sabato 7 febbraio 2026, con la gente del posto che ha accolto con entusiasmo il progetto. Ora, i cittadini possono riempire le bottiglie con acqua fresca e sostenibile, senza dover ricorrere alla plastica. La città punta così a ridurre i rifiuti e a promuovere uno stile di vita più attento all’ambiente.

Castellanza ha compiuto un ulteriore passo verso la sostenibilità ambientale con l’inaugurazione, sabato 7 febbraio 2026, di una nuova casa dell’acqua in via Moncucco. L’evento, che ha visto il taglio del nastro, non rappresenta un isolato gesto simbolico, ma si inserisce in una strategia comunale più ampia volta alla valorizzazione della risorsa idrica locale e alla riduzione dell’impatto ambientale legato al consumo di acqua in bottiglia. La nuova struttura, finanziata interamente da Gruppo CAP con un investimento di 40.000 euro, si aggiunge a quella già operativa dal 2012 in prossimità di via Garibaldi e via Brambilla, ampliando significativamente l’accesso a un servizio che sta riscuotendo un crescente consenso tra i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Castellanza Casa dell acqua Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl1 Questa mattina è stato tagliato il nastro della nuova Casa di Comunità dell'Usl1. Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl Umbria 1 È stato inaugurato ufficialmente questa mattina a Perugia il nuovo centro della Casa di Comunità dell'Usl Umbria 1. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Castellanza Casa dell acqua Argomenti discussi: Nuova casetta dell’acqua a Castellanza taglio del nastro il 7 febbraio; Castellanza olimpica un mese di eventi aspettando Milano-Cortina; Olgiate Olona, restyling verde per via Unità d’Italia grazie ai fondi regionali; 2 Febbraio 2026 Archives. Taglio del nastro per la nuova casa dell’acqua in via Moncucco a CastellanzaLa casa dell'acqua, realizzata da Gruppo CAP con un investimento da 40mila euro, è la seconda in città dopo quella tra via Garibaldi e via Brambilla ... legnanonews.com Cure palliative, taglio del nastro per la mostra ’Veglieremo su di te’Una mostra per raccontare la vita e l’opera di Cicely Saunders, la donna che ha cambiato per sempre il ... msn.com Segatrice a nastro automatica usata Pronta consegna Visionabile a Castellanza (VA) Marca: Cattaneo Albacut Mod: Leonard 250 Capacità di taglio 250 x 250 mm Dimensioni lama 2600 x 25 x 0,9 mm Velocità di taglio 30 – 60 mt/1 Motore lama 1,4 Hp Mo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.