Calcio Eccellenza | i bertinoresi sono quarti con 5 punti da difendere Fratta blitz che sa di playoff La svolta col super gol di Pezzi

Nel campionato di calcio di Eccellenza, la squadra bertinoresa si trova al quarto posto in classifica, con cinque punti di vantaggio da difendere nelle prossime partite. Nel match disputato a Castenaso, la formazione ospite ha ottenuto una vittoria per 4-1 contro la squadra locale, grazie anche a un gol decisivo di Pezzi. La partita ha visto alcuni cambi durante il secondo tempo e ha confermato la buona posizione in classifica dei bertinoresi.

Castenaso 1 Fratta Terme 4 CASTENASO: Roccia, Mantovani, Magliozzi, Canova, Battaglia, Sulis, Melli, Ghiselli (15’ st Fabbricatore), Sansonetti (30’st D’Errico), Colli, Mura (35’ st Medi). All.: Galletti. FRATTA TERME: Lombardi, Pezzi, Ravaioli (43’ st Milandri), Panzavolta, Sedioli, Errani, Spadaro (36’ st Candoli), Marozzi, (42’ st Rossini), Ndiaye (33’ st Gallo), Seck, Toure (46’ st De Matteis). All.: Malandri. Arbitro: Farina di Ostia Lido. Reti: 5’ pt Ravaioli, 15’ pt Mantovani, 9’ st Pezzi, 38’ st Candoli, 45’ st rig. Gallo. Il Fratta Terme fa la voce grossa, cala il poker a Castenaso (1-4) e, quando mancano quattro giornate al termine della stagione regolare, è quarto a +5 sulla prima delle escluse dai playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcio Eccellenza: i bertinoresi sono quarti, con 5 punti da difendere. Fratta, blitz che sa di playoff. La svolta col super gol di Pezzi Leggi anche: Il cartellone del weekend. Eccellenza, Fcr col Castenaso e Fratta Terme a Pietracuta Leggi anche: Il cartellone del weekend. Eccellenza, Fratta col Mesola. L’Fcr riceve l’Osteria Grande