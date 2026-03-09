Venerdì sera, i bavaresi hanno segnato numerosi gol in Bundesliga, mantenendo il loro ritmo anche con molte rotazioni. L’Atalanta affronterà questa squadra che si distingue per un attacco molto efficace e record di marcature. La partita promette di essere intensa, considerando la capacità offensiva degli avversari e le sfide che comporta per la formazione bergamasca.

Gol, gol e ancora gol. Il tutto in una sola partita. E probabilmente non rende l'idea. Il Bayern Monaco, che martedì sera ospita l'Atalanta, ha l'attacco migliore d'Europa. Lo ha per distacco. Non nei nomi (almeno non in maniera oggettiva), ma nei numeri. Che per le difese avversarie è pure peggio. Da agosto ha vinto 33 partite su 38, segnando ben 128 reti (3,36 di media a incontro). Se non è una macchina perfetta, poco ci manca. Nell'ultimo turno di campionato il Bayern ha travolto il Borussia Moenchengladbach (4-1). Il tutto senza schierare (almeno dall'inizio) Kane, Olise, Pavlovic e Guerreiro. Gente che in fase offensiva è determinante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bayern, pioggia di gol e record: l'Atalanta sfiderà una macchina offensiva perfetta

