Nel match della 34ª giornata di Serie A tenutosi a San Siro, Milan e Juventus sono usciti senza reti. La partita si è conclusa con un pareggio che lascia invariata la posizione di entrambe le squadre nella zona Champions. Gli attaccanti di entrambe le formazioni non sono riusciti a trovare la rete, e il risultato finale ha mantenuto invariati gli equilibri in classifica.

Ieri sera, a 'San Siro', è terminato a reti bianche (0-0) il big match della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti. Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, è finita come un po' tutti si aspettavano: un punto a testa e qualificazione alla prossima edizione della Champions League più vicina per entrambe. Chiaramente, servirà un ulteriore sforzo, da parte di entrambe, per blindare la qualificazione (e mettere le mani sui 50 milioni di euro dei proventi che la UEFA garantisce per la partecipazione al torneo, vitali per il calciomercato estivo). Ma il traguardo, ora, appare più vicino per rossoneri e bianconeri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan e Juventus non si fanno male: gli attaccanti sono i peggiori in campo a ‘San Siro’

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