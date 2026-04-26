Il match tra Milan e Juventus, giocato a San Siro, si è concluso senza reti, con il punteggio di 0-0. La partita, posticipata del trentaquattresimo turno di Serie A, si è svolta senza gol né reti segnate da entrambe le squadre. Nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la via della rete durante i novanta minuti di gioco.

Milano, 27 aprile 2026 - Finisce a reti bianche il posticipo del trentaquattresimo turno di Serie A tra Milan e Juventus. Uno 0-0 che regala un punto a testa, il quale permette ai rossoneri di restare a +3 sui bianconeri e a +6 sul Como quinto e alla Juventus di mantenere tre lunghezze di vantaggio sui lariani e sulla Roma. A farla da padroni questa sera in quel di San Siro sono stati la paura lasciare per strada punti preziosi, l’equilibrio e la noia, perché il match ha offerto ben pochi spunti, basti pensare che il primo tiro in porta - di Rabiot - è arrivato soltanto al 35’. La risposta della Juventus, che ha faticato e non poco al cospetto del consueto blocco basso proposto dagli uomini di Allegri, è stata il gol di Thuram su assist di Conceicao, ma tutto è stato vanificato dall’evidente fuorigioco del frangente.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan e Juventus non si fanno male: a San Siro finisce 0-0 nella noia

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