Dopo la partita tra Milan e Juventus, l’ex difensore rossonero ha commentato la prestazione di Christian Pulisic, definendola la peggiore in carriera contro la Juventus. Nel suo intervento su 'Sky Sport', Costacurta ha anche criticato l’atteggiamento di Leao durante il match, senza tuttavia specificare i dettagli delle valutazioni. La discussione si è focalizzata sulle performance dei giocatori rossoneri, con commenti critici sul loro contributo in campo.

L'ultimo gol stagionale di Christian Pulisic risale al 28 dicembre 2025, a 'San Siro', in occasione di Milan-Verona 3-0: fu la rete che, nel recupero del primo tempo, aprì le danze della partita. Da allora, però, 'Capitan America' - tra acciacchi e probabilmente problemi personali - si è eclissato, fino a scomparire letteralmente dal terreno di gioco. Seppur impiegato con regolarità dall'allenatore Massimiliano Allegri. In 16 partite, compresa Milan-Juventus di ieri sera, Pulisic non ha mai segnato (eguagliato il suo record negativo di digiuno, che risaliva ai tempi del Chelsea) e ha fornito un solo assist, il 21 marzo 2026, per Adrien Rabiot in Milan-Torino 3-2.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Costacurta: “Contro la Juventus la peggior partita di Pulisic”. Poi stronca anche Leao

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