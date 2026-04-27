Il AC Milan si trova ad affrontare una difficile notizia a causa di un infortunio grave subito da uno dei suoi giocatori chiave. La squadra ha comunicato che il centrocampista ha subito un problema fisico che richiederà un lungo periodo di recupero. L’episodio si è verificato in un momento cruciale della stagione, complicando i piani dell’allenatore e le rotazioni in rosa. La società dovrà ora valutare le prossime mosse per far fronte alla situazione.

Brutte notizie per il AC Milan, che deve fare i conti con un infortunio pesante in un momento delicato della stagione. Dopo gli esami strumentali effettuati nelle ore successive all’ultima gara di campionato, è arrivata la conferma che Luka Modri? dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il centrocampista croato era uscito dolorante dopo uno scontro di gioco, e gli accertamenti medici hanno evidenziato una frattura allo zigomo. Lo staff sanitario ha quindi optato per l’operazione, ritenuta la soluzione più sicura per consentire un recupero completo e ridurre i rischi di complicazioni. I tempi di recupero non sono ancora stati definiti con precisione, ma molto dipenderà dall’esito dell’intervento e dalla risposta del giocatore nella fase post-operatoria.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: brutte notizie per Modric

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