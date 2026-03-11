Lazio brutte notizie per Sarri in vista del Milan | a rischio forfait due titolari

La Lazio si prepara per la sfida contro il Milan di Allegri, ma ci sono problemi in vista. Due dei titolari biancocelesti sono a rischio forfait a causa di infortuni, creando preoccupazione nello staff tecnico. La società lavora per valutare le condizioni dei giocatori e decidere se potranno scendere in campo nel prossimo impegno di campionato.

Piove sul bagnato in casa Lazio. Dopo l'infortunio alla spalla subito da Ivan Provedel, arrivano altre brutte notizie per Maurizio Sarri in vista del prossimo match di Serie A con il Milan, in programma domenica 15 marzo alle ore 20:45. I biancocelesti sono usciti dall'Olimpico con i tre punti dopo la partita col Sassuolo ma rischiano di perdere due uomini fondamentali nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Il primo è il centrocampista Danilo Cataldi, uscito al 39' a causa di un indurimento al polpaccio, come svelato da Maurizio Sarri nel post gara. Non solo, anche il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli (ex Milan) è uscito malconcio dal match con il Sassuolo di Fabio Grosso.