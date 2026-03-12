Lazio brutte notizie per il Milan | Cataldi out Basic e Romagnoli in dubbio

Per la partita tra Lazio e Milan, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Cataldi, che sarà assente a centrocampo, mentre Provedel è già indisponibile. Basic e Romagnoli sono invece in dubbio e potrebbero non essere schierati. La sfida si avvicina mentre i giocatori disponibili continuano a cambiare a causa di infortuni e dubbi di formazione.

Brutte notizie in casa Lazio in vista della prossima gara di Serie A contro il Milan di Massimiliano Allegri. Maurizio Sarri perde il perno del suo centrocampo, ma forse non solo lui. Oltre all'assenza certa del portiere Ivan Provedel, contro il Diavolo sarà out Danilo Cataldi, mentre le situazioni Romagnoli e Basic sono da tenere d'occhio nei prossimi giorni. Di seguito il bollettino medico dal club biancoceleste.