Dopo il pareggio contro la Juventus, l’allenatore del Milan ha commentato la partita, affermando che solo un episodio avrebbe potuto cambiare l’esito del match. Ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘SportMediaset’, analizzando le fasi decisive dell’incontro e sottolineando come la squadra abbia affrontato la partita senza riuscire a sbloccarla fino alla fine. Nessun commento su altri aspetti o dettagli tecnici.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a ‘SportMediaset’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita tirata: "Sì, perché comunque c'era la posta in palio alta e solo un episodio poteva stappare la partita. Non è successo. Buon punto per noi ma sappiamo che dobbiamo fare ancora due vittorie". Sul peggio ormai passato: "Non bisogna abbassare la guardia perché domenica andiamo a Sassuolo, squadra ottima. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto come quello di oggi". Sulla prestazione di Rafael Leão: "Credo che abbia fatto una buona prestazione, anche come atteggiamento per dare una mano alla squadra".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri dopo il pari contro la Juventus: “Solo un episodio poteva stappare la partita”

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