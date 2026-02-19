Como Fàbregas dopo il pari col Milan | Chiedo scusa per l’episodio con Saelemaekers Oggi partita matura

Cesc Fàbregas ha chiesto scusa per l’episodio con Saelemaekers durante il match tra Milan e Como, concluso con un pareggio. L’allenatore del Como ha commentato la partita, definendola “matura” e sottolineando la buona prova della sua squadra. Dopo la gara, ha ammesso di aver reagito in modo eccessivo e ha spiegato di aver agito d’istinto. Il tecnico si è detto soddisfatto della reazione dei giocatori e della loro concentrazione in un match difficile come quello di San Siro.

Cesc Fàbregas, allenatore lariano, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sull'episodio con Saelemaekers: "Intanto voglio chiedere scusa. Oggi ho fatto una cosa antisportiva di cui non sono orgoglioso. Per l'emozione ho toccato Saelemaekers. Soprattutto io come allenatore non posso fare queste cose. Spero di non farla mai più". Sulla partita: "E' stata una partita seria e matura. Venire a San Siro e giocare così è una cosa bella da vedere.