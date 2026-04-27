In Mauritania, sono stati istituiti centri di accoglienza per migranti, mentre in Italia il governo ha adottato politiche restrittive in materia di immigrazione. Ora, anche in Spagna si registra una somiglianza con le misure italiane, con una strategia che sembra seguire quella adottata nel nostro paese. La situazione si sviluppa in un quadro di decisioni governative che coinvolgono più paesi europei e nordafricani.

Il pilastro esterno del sistema spagnolo è l’intesa tra Unione Europea e Mauritania, siglata nel marzo 2024 e rafforzata dall’azione diretta di Madrid. L’accordo mobilita oltre 200 milioni di euro per il controllo delle frontiere, il sostegno alle autorità locali nelle intercettazioni e il contrasto alle reti di traffico di esseri umani. In concreto, la cooperazione si traduce in pattugliamenti, operazioni congiunte e gestione dei migranti direttamente sul territorio mauritano, con l’obiettivo di bloccare le partenze verso le Canarie prima che raggiungano acque europee. In questo quadro si inseriscono due centri inaugurati lo scorso ottobre a Nouadhibou e Nouakchott, finanziati con fondi europei e costruiti dall’agenzia pubblica Fiap, legata al ministero degli Esteri spagnolo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Centri per migranti in Mauritania, Sanchez copia Meloni

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