Ieri nel porto di Civitavecchia si è concluso lo sbarco di 123 migranti prelevati dalla nave Life Support di Emergency nel Mediterraneo centrale. Le persone sono state trasferite a terra dopo essere state soccorse in mare. La nave ha completato le operazioni di assistenza e il trasferimento delle persone nel porto italiano.

Si è concluso ieri nel porto di Civitavecchia, lo sbarco delle 123 persone prelevate dalla nave Life Support di Emergency nel Mediterraneo centrale. I viaggiatori erano stati recuperati in tre distinti interventi tra il 13 e il 14 marzo, in meno di 48 ore. La maggior parte è composta da uomini, ma tra loro si contano anche 20 donne e 26 minori non accompagnati. I migranti provengono principalmente da Nigeria, Sudan, Sud Sudan e Somalia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Comune pugliese senza medico, sindaco: ‘Presi in giro dall’Asl. Ci viene data l’estrema unzione’ . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, 123 traghettati a Civitavecchia da nave Life Support

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