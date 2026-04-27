Migranti il Prefetto convoca commissione | case cimiteri speciali per i defunti islamici e formazione

Il Prefetto ha convocato una commissione per discutere diverse questioni legate ai migranti. Tra gli argomenti ci sono l’emergenza abitativa, le procedure per le richieste di ingresso previste fino al 2026, e la creazione di aree dedicate nelle sepolture per i defunti di religioni diverse dal cattolicesimo. Inoltre, si parlerà anche della gestione dell’accoglienza per i minori stranieri.

Emergenza abitativa, stato di attuazione 2026 delle domande dei flussi migratori in entrata, aree nei cimiteri dove consentire la sepoltura per le religioni diverse da quella cattolica e, infine, accoglienza degli stranieri minori. Sono queste le tematiche che sono state affrontate dal Consiglio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Esumazione dei defunti in 3 cimiteri castiglionesiIl comune di Castiglion Fiorentino comunica che nei prossimi mesi saranno effettuate le operazioni di esumazione ordinaria dei defunti deposti in... Cina, stop agli appartamenti per i defunti: scoppia la crisi dei cimiteri? Cosa sapere La Cina vieta l'uso di appartamenti privati per la custodia di urne funerarie. Aggiornamenti e contenuti dedicati Sbarco migranti del 25 aprile, il Prefetto sulle polemiche: per queste persone è, a tutti gli effetti, un giorno di liberazioneSbarco migranti del 25 aprile, il Prefetto sulle polemiche: per queste persone è, a tutti gli effetti, un giorno di liberazione ... livornopress.it Rimpatrio dei minori migranti. I poteri passano dai giudici ai prefettiLa norma è contenuta in un disegno di legge sull’immigrazione. Favorirà i rientri di under 18 non accompagnati ... repubblica.it