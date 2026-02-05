Esumazione dei defunti in 3 cimiteri castiglionesi
Nei prossimi mesi, il Comune di Castiglion Fiorentino avvia le operazioni di esumazione ordinaria in alcuni settori di tre cimiteri del territorio. Le operazioni riguardano i defunti deposti da tempo e si svolgeranno senza particolari disagi, seguendo le procedure previste dalla legge. La comunità viene informata per quanto riguarda i tempi e le modalità delle operazioni.
Il comune di Castiglion Fiorentino comunica che nei prossimi mesi saranno effettuate le operazioni di esumazione ordinaria dei defunti deposti in alcuni settori dei campi di 3 cimiteri presenti nel territorio. Nello specifico si tratta del cimitero Urbano, di Ristonchia e di Santa Cristina. Oltre.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti discussi: Esumazioni ordinaria nel cimitero locale: cittadini chiamati a dare disposizioni; Al cimitero si fa spazio per nuove salme.
