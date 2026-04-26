Cina stop agli appartamenti per i defunti | scoppia la crisi dei cimiteri
In Cina, è stato vietato l’uso di appartamenti privati per conservare le urne funerarie, una misura che mira a gestire la crescente domanda di spazi cimiteriali. La decisione arriva in un momento in cui si registra un divario tra il numero di decessi, pari a circa 11 milioni, e le nascite, circa 8 milioni, contribuendo alla crisi dei cimiteri. La situazione evidenzia le difficoltà del settore funerario nel paese.
? Cosa sapere La Cina vieta l'uso di appartamenti privati per la custodia di urne funerarie.. Il divario tra 11 milioni di decessi e 8 milioni di nascite aggrava la carenza di spazi.. Tra pochi giorni in Cina entrerà in vigore una nuova normativa che vieta l’utilizzo di abitazioni private per la custodia delle urne funerarie, colpendo direttamente la pratica degli appartamenti dedicati ai defunti nelle grandi metropoli. La decisione del governo cinese mira a limitare le sepolture esclusivamente ai cimiteri pubblici autorizzati, intervenendo su un fenomeno sociale ed economico esploso negli ultimi anni proprio mentre il Paese affronta una transizione demografica senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Esumazione dei defunti in 3 cimiteri castiglionesiIl comune di Castiglion Fiorentino comunica che nei prossimi mesi saranno effettuate le operazioni di esumazione ordinaria dei defunti deposti in...
Cimiteri Napoli, protesta dei seppellitori: “Senza stipendio e attrezzi, i parenti dei defunti ci aggrediscono”Protesta dei seppellitori dei cimiteri di Secondigliano, Miano, Soccavo, Chiaino e Pianura: "Senza stipendio da due mesi, ma i cittadini se la...
Una raccolta di contenuti
Cina, stop all'uso degli appartamenti come cimiteriLa Cina vieta da oggi di seppellire i propri defunti in appartamenti vuoti, noti appunto come appartamenti per le ceneri. La pratica, spiega il Financial Times, si è diffusa per evitare di pagare i ... ansa.it
Cina, morire costa troppo. Il ‘caro estinto’ seppellito in casa. Il governo corre ai ripariRoma, 30 marzo 2026 - Anche morire costa. Lo sanno bene in Cina dove, contro il caro prezzi, si è diffusa in Cina una nuova usanza: seppellire i defunti in appartamenti vuoti nei grattacieli piuttosto ... quotidiano.net