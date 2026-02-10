Pedone investito sulle strisce polizia locale e ambulanza sul posto

Un pedone di 26 anni è stato investito lunedì pomeriggio a Imola, lungo via Pisacane, poco dopo il ponte del Santerno. Mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stato falciato da un’auto. Sul posto sono arrivati polizia locale e ambulanza. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.

Un altro pedone investito sulle strisce pedonali, questa volta a Imola. È successo lunedì pomeriggio: si tratta di un 26enne che stava attraversando al strada in via Pisacane, dopo il ponte del Santerno, quando è stato colpito da una vettura. La dinamica è stata ricostruita dalla polizia locale. L'incidente è avvenuto intorno alle 18. Alla guida dell'auto, una Toyota Proace, c'era un uomo di 52 anni e residente a Imola. Stava viaggiando in direzione di Forlì quando, per cause ancora da accertare, ha investito il 26enne che stava venendo dalla sinistra dell'abitacolo. A seguito dell'impatto, il ragazzo è stato sbalzato verso sinistra e ha colpito una Dacia proveniente dal senso opposto.

