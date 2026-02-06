Tumori mieloma multiplo | nuove terapie e aumento della sopravvivenza

In Italia, i pazienti con mieloma multiplo vedono miglioramenti concreti nelle loro vite. In dieci anni, l’aspettativa di vita è quasi quadruplicata, passando da circa due anni e mezzo a oltre dieci. Nuove terapie stanno facendo la differenza e offrono speranze più concrete per chi affronta questa malattia.

Nuove importanti novità nella cura del mieloma multiplo. in dieci anni l'aspettativa di vita dei pazienti con mieloma multiplo è quasi quadruplicata, passando da circa 2 anni e mezzo a oltre 10. Merito di nuove e innovative terapie. Se n'è parlato al media tutorial organizzato a Milano da Gsk.

