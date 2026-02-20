Un premio internazionale per lo studio del mieloma multiplo in memoria di Francesca Cassinelli

Nel 2025, il premio internazionale dedicato a Francesca Cassinelli ha raggiunto la fase due, quella della valutazione dei progetti di ricerca. La Fondazione di Piacenza e Vigevano e i familiari dell’imprenditrice piacentina hanno istituito questa iniziativa per sostenere lo studio del mieloma multiplo. Quest’anno, sono stati presentati oltre venti progetti provenienti da vari paesi, tutti mirati a sviluppare nuove terapie e migliorare le diagnosi. La selezione si conclude a fine mese, con l’obiettivo di premiare i progetti più promettenti.

Il proposito di contribuire alla ricerca su tale malattia, al fine di migliorare la vita delle persone che ne sono affette, fu proprio di Francesca Cassinelli, quando ne stava sperimentando gli effetti devastanti. Se non curato adeguatamente, il mieloma provoca infatti erosioni ossee, fratture, anemia, riduzione degli anticorpi, sviluppo di anticorpi anomali e una importante suscettibilità alle infezioni. Nel dettaglio sono pervenute quattro domande di partecipazione al premio Junior: tre dall'Italia (Bologna, Parma, Torino) e una dalla Grecia (Atene). Quattro le candidature per il premio Senior, tre dall'Italia (Genova, Milano, Piacenza); una dalla Germania (Università di Wurzburg) e una anche dalla prestigiosa Università di Harvard, Dana-Farber Cancer Institute di Boston, USA.