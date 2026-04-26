Windows Insider | rivoluzione Microsoft per gestire le build

Microsoft ha annunciato una revisione del Windows Insider Program, con l’obiettivo di semplificare il processo di accesso alle nuove versioni di Windows e ridurre la frammentazione tra i diversi canali di rilascio. La ristrutturazione mira a rendere più chiara la distribuzione degli aggiornamenti e a migliorare l’esperienza degli utenti che partecipano al programma di anteprima. La modifica sarà implementata nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Microsoft ristruttura il Windows Insider Program per eliminare la frammentazione dei canali di accesso.. Gli utenti gestiranno autonomamente i calendari di aggiornamento e il rischio delle build sperimentali.. Microsoft ha varato oggi una ristrutturazione radicale del Windows Insider Program per risolvere la frammentazione dei canali di accesso e restituire agli utenti il comando sulle installazioni delle build sperimentali. La decisione mira a trasformare un sistema che negli anni si era complicato eccessivamente in un modello più lineare, capace di distinguere chiaramente tra le diverse fasi di maturità del software in fase di test.🔗 Leggi su Ameve.eu

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