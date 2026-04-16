malware colpisce utenti di windows 11 pc a rischio col falso aggiornamento di microsoft su un sito clone

Un gruppo di hacker ha creato un sito clone dell’assistenza Microsoft, offrendo un link che promette un aggiornamento per Windows 11. Chi clicca sul link rischia di scaricare malware, mettendo a rischio i dati e la sicurezza del computer. Il sito falso si presenta come una replica perfetta di quello ufficiale, ma si tratta di un inganno volto a infettare i dispositivi degli utenti.

Una nuova campagna malware sta prendendo di mira gli utenti di Windows 11. La tecnica è semplice e subdola: imitare alla perfezione il sito ufficiale del supporto Microsoft per indurre al download di un aggiornamento falso. L’allarme arriva dagli esperti del sito Malwarebytes. Falso aggiornamento Windows 11, come funziona la truffa Perché gli antivirus non bastano Cosa succede dopo l'installazione del malware Come difendersi dal malware Falso aggiornamento Windows 11, come funziona la truffa Il meccanismo è basato sul cosiddetto typosquatting, una tecnica che consiste nel creare domini web simili a quelli ufficiali. In questo caso il sito malevolo replica, come detto, l’aspetto della pagina del supporto Microsoft.🔗 Leggi su Virgilio.it

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